Serie A, Assemblea di Lega anche con l’Inter. Nuovo bando sui diritti TV

Assemblea di Lega oggi fra le venti squadre di Serie A. Superata la questione Superlega, con l’Inter che ha regolarmente partecipato già dalla riunione di inizio settimana, si torna a parlare di diritti TV. Non avendo venduto il pacchetto 2 (tre partite a giornata, non in esclusiva) nuovo bando previsto per martedì.

IL RESOCONTO – L’Assemblea della Lega Serie A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le venti società. Ai fini della ripartizione delle risorse da proventi audiovisivi, i club hanno approvato il correttivo da utilizzare per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico. Per quanto riguarda i diritti TV sul territorio italiano per il triennio 2021-2024 le Società hanno deliberato di bandire nuovamente il Pacchetto 2 martedì prossimo.