Serie A: arrivano le 5 sostituzioni, chi ci guadagna? I jolly dell’Inter – GdS

“La Gazzetta dello Sport” prova ad analizzare l’impatto della nuova normativa temporanea sulle sostituzioni. La proposta dell’IFAB , adottata dalla Lega Serie A, potrebbe stravolgere lo sviluppo delle partite. Come sfruttare i 5 cambi? L’Inter può finalmente contare sulla rosa al completo

NUOVI ORRIZONTI – 12 turni e mezzo di Serie A in 44 giorni. Infortuni, umidità e calendario ultrafitto. Si preannuncia un mese e mezzo di fuoco per il calcio italiano, che sta cercando di venire incontro alle esigenze dei club anche per quel che riguarda il campo. È di ieri la notizia che la Lega Serie A ha deciso di dotarsi delle 5 sostituzioni proposte dall’IFAB (QUI trovate maggiori dettagli). Precauzione necessaria, senza dubbio, ma anche un inevitabile vantaggio per chi è abituato a pescare da una panchina ben fornita. Viene scontato pensare alla Juventus di Maurizio Sarri, che potrà ruotare le sue pedine soprattutto in mezzo al campo. Miralem Pjanic o Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot o Federico Bernardeschi, Sami Khedira o Aaron Ramsey. Di contro c’è una Lazio che ha trovato in Felipe Caicedo un bomber tutt’altro che di scorta (ben 4 gol da subentrato). Ma è anche vero che il club biancoceleste ha sempre fatto della continuità un’arma peculiare. L’Inter è stata costretta dalle circostanze a non stravolgere il proprio assetto di partita in partita.

VANTAGGIO PER CHI? – Antonio Conte non ha mai avuto a disposizione l’intera rosa al top della condizione. In questo rush finale potrà giocarsi anche lui qualche jolly: Christian Eriksen ed Alexis Sanchez intrigano non poco a gara in corso. Occhio anche all’Atalanta, che dalla panchina ha tirato fuori 14 gol totali in Serie A. Numeri da urlo rimpolpati soprattutto da Luis Muriel: principe dei gol a partita già cominciata (7). “La Gazzetta dello Sport” invita a considerare un indice indiretto per capire chi potrebbe sfruttare al meglio la nuova normativa. Si tratta delle presenze totali dei calciatori subentrati: la Juventus mette insieme 67 gettoni, considerando anche le partite giocate dal 15°, 16° e 17° uomo. I bianconeri guidano questa particolare classifica. Dietro ci sono la Lazio (61 presenze totali, considerando quelle oltre il terzo cambio) e l’Inter (52).

Fonte: La Gazzetta dello Sport