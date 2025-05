Serie A, arriva la prima retrocessione ufficiale! Ne sale una dalla B

La Serie A saluta una delle sue squadre ufficialmente nel pomeriggio. In campionato però ce ne sarà un’altra dalla prossima stagione, ore ricche di emozioni!

UNA VA… – In questo pomeriggio si è giocata una sola partita di Serie A e tutte quelle di Serie B. In dieci partite sono venuti fuori due verdetti importantissimi per i rispettivi campionati. Dallo 0-4 di Monza-Atalanta ne esce malissimo la squadra di Alessandro Nesta, che dopo 3 anni saluta ufficialmente la A. Retrocessione matematica a tre giornate dalla fine del torneo con appena 15 punti ottenuti in 35 partite. Uno di questi è arrivato purtroppo contro l’Inter ad inizio stagione con l’1-1 casalingo dell’U-Power Stadium.

Serie A, Simone Inzaghi si riunisce col fratello!

… E L’ALTRA VIENE – Il secondo verdetto del pomeriggio riguarda infine il Pisa. La squadra toscana ottiene ufficialmente la promozione in Serie A con il suo secondo posto in B a quota 72 punti. Decisiva la sconfitta dello Spezia di Francesco Pio Esposito contro la Reggiana per 2-1. Simone Inzaghi riaccoglierà perciò il fratello in A: Filippo si conferma specialista delle promozioni e sorprende ancora una volta nella cadetta. Assieme al Pisa l’anno prossimo tornerà in Serie A anche il Sassuolo, già primo matematicamente e campione.