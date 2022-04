Serie A, approvato nuovo indice di liquidità: le parole di Casini

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine del Consiglio federale dove sono state approvate le modifiche allo Statuto e il ritorno dell’indice di liquidità con valore 0.5 come criterio di ammissione per iscriversi al prossimo campionato.

NUOVO INDICE DI LIQUIDITÀ – Con un comunicato, la Lega Serie A ha confermato l’introduzione del nuovo indice di liquidità: “Il Consiglio federale di oggi ha approvato le modifiche dello Statuto della Lega Serie A e i manuali di licenze nazionali per la stagione sportiva 2022/2023. Per la Serie A, torna l’indice di liquidità come criterio di ammissione con valore 0,5. A metà marzo la Federazione aveva proposto 0,7. La Lega, nelle scorse settimane, ha lavorato a una serie di proposte per rendere sostenibile e graduale il ritorno alla normalità: tra queste, è stato accolto l’abbassamento dell’indice di liquidità“.

REGOLE DA RISPETTARE – Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato in questo modo: «Siamo soddisfatti per aver approvato le modifiche dello Statuto. Permangono le perplessità sull’indice di liquidità per i tempi e i modi con cui è stato reintrodotto come requisito di ammissione. Siamo a fine aprile, l’iscrizione è a fine maggio, ma l’indice fotografa la situazione al 31 marzo. Ha così efficacia retroattiva e obbliga eventuali squadre a immettere liquidità senza poter ricorrere al mercato. In un contesto ancora sotto gli effetti della pandemia. Certo è che per il futuro, le squadre debbono sapere con congruo anticipo regole e condizioni per iscriversi al campionato».