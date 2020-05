Serie A anche lunedÃ¬ e venerdÃ¬. Nodo orari: AIC dice no alle 17:15 – CdS

Serie A anche lunedì e venerdì. Nodo orari: AIC dice no alle 17:15 – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, dal 20 giugno al 2 agosto la Serie A andrà in campo praticamente ogni giorno. Resta da risolvere solo la situazione legata ai palinsesti.

PROBLEMA PALINSESTO – La Serie A torna in campo: 127 partite da disputare in un mese e mezzo. Il campionato avrà inizio giorno 20, e già si scenderà in campo già dal primo lunedì (22 giugno) o di venerdì. In questo modo verranno accontentati soprattutto i tifosi, che avranno modo di vedere più partite senza il problema della “scelta” e i broadcaster, cui verranno garantinte almeno tre prime serata per ogni giornata di campionato. Resta solo un dubbio che riguarda il palinsesto: “durante la settimana, saranno al massimo due, con slot da scegliere tra le 19 e le 21, o le 19:!5 e le 21:15, oppure ancora 19:30 e le 21:30. L’AIC però protesta e dice no agli orari pomeridiani in estate. Intanto è già stato stabilito che non si giocherà mai di pomeriggio a Cagliari, Napoli e Lecce.

Fonte: Corriere dello Sport.