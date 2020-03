Serie A, altro scontro: De Laurentiis e Lotito attaccano, Marotta risponde – CdS

Condividi questo articolo

Serie A spaccata dopo gli ultimi scontri, tra date possibili per la ripartenza e discorso stipendi, adesso Aurelio De Laurentiis si schiera ancora dalla parte di Claudio Lotito per quanto riguarda la partenza di alcuni giocatori stranieri. Immediata la risposta dell’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta.

LEGA SPACCATA – Serie A, altra conferenza altro scontro. Ieri mattina, nel corso della video-conferenza, una frase di Aurelio De Laurentiis – spalleggiato da Claudio Lotito -, ha dato origine a uno scontro. Il tema? La partenza di alcuni stranieri nelle loro rispettive Nazioni. Il numero uno del Napoli, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, ha fatto notare: “quanto non fosse da imprenditori accorti consentire a propri dipendenti il permesso di andare a raggiungere le famiglie all’estero”. Immediata dunque, la risposta di Beppe Marotta, che sentendosi chiamato in causa prende la parola, facendo notare che: “la decisione dell’Inter è stata dettata da un decreto del Governo e dalle norme emanate dalla Regione Lombardia, ma ha dato per scontato che quando si potranno riprendere gli allenamenti i calciatori nerazzurri saranno presenti. Nella discussione è entrato anche Lotito che ha appoggiato De Laurentiis”.

Fonte: Corriere dello Sport.