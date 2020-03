La Serie A e le altre leghe europee si muovono con l’UEFA: richiesta forte

La Serie A è fra le principali leghe europee che domani effettueranno una richiesta molto pesante all’UEFA: posticipare gli Europei. Lo riporta il sito del quotidiano “La Repubblica”, spiegando come verrà fatta la proposta al presidente Ceferin dopo i casi di Coronavirus.



LE MOSSE – Il giovedì appena cominciato sarà cruciale per il futuro del calcio nazionale e non solo. Era già previsto un collegamento oggi fra le principali leghe europee (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1) e l’UEFA, che la positività di Daniele Rugani al Coronavirus (vedi articolo) non potrà che rendere ancora più importante. Fulvio Bianchi, giornalista del quotidiano ­“La Repubblica”, fa sapere che si parlerà di EURO 2020. L’edizione itinerante degli Europei, che al momento inizierà il 12 giugno con Turchia-Italia allo Stadio Olimpico di Roma, dovrà per forza essere oggetto di riflessione. Ciò che la Serie A e le altre leghe diranno a Giorgio Marchetti, UEFA Deputy General Secretary, è che sarà quasi impossibile finire la stagione di club in tempo per il 12 giugno. L’obiettivo è modificare le date degli Europei, rimandandole più avanti durante l’estate o rinviando tutto di un anno. Questo darebbe la possibilità di chiudere con maggiore calma i vari tornei, perché altrimenti la Serie A (in caso di ripresa dal 4 aprile) avrebbe solo il 20 e 31 maggio per recuperare i due turni saltati.

Fonte: Repubblica.it – Fulvio Bianchi