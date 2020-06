Serie A: allarme infortuni tra rientri insperati e traumi dietro l’angolo – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulla situazione infortunati in Serie A. Diverse squadre stanno già pagando il brusco ritorno alla normalità e il calendario non lascia ben sperare. Nel frattempo, sorride chi invece pensava di aver buttato una stagione

SOTTO TORCHIO – Per i calciatori di Serie A è come fosse inizio agosto, ma senza il conforto delle vacanze da poco godute e con alcune scorie fisiche di marzo, quando tutto si fermò. Il rischio di appesantire le gambe è molto concreto e l’argomento infortuni è molto sensibile per i giocatori, pronti a rimettere piede in campo. Come reagirà il fisico in un regime di stress mai provato prima? D’altronde, il calendario lascia pochi spazi per riprendere fiato. Tra due settimane scatta il campionato, ancor prima c’è la Coppa Italia che coinvolge Juventus, Milan, Napoli e Inter. In condizioni normali, i calciatori sarebbero “coperti” dal classico lavoro di preparazione integrato con le consuete amichevoli. Questa volta però di abituale non c’è nulla, se non la meticolosità degli allenamenti e l’attenzione alla prevenzione. In più, c’è anche il peso di una situazione sanitaria che minaccia il suo colpo di coda. A livello psicologico (come ha dimostrato il centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté), l’impatto del virus non può essere trascurato.

STRESS – Il tema degli infortuni, e della loro incidenza sui risultati, è adesso di grande attualità ma non è certo una novità. Il calendario intasato è diventato progressivamente uno degli argomenti più dibattuti, soprattutto in Premier League ma non solo. È innegabile che le osservazioni a proposito dei tempi di recupero dei calciatori siano spesso sottovalutate, ma se i campioni sono stanchi o logorati è difficile pretendere un livello alto nelle prestazioni. I primi giorni di allenamenti sul campo, dopo il lungo lockdown della Serie A, hanno comprensibilmente creato qualche scompenso. Nulla di strano. Gli infortuni articolari o traumatici fanno parte del gioco, quelli muscolari però in questa fase irritano più del solito. Da qui al 2 agosto ci sarà bisogno di tutti.

SORRISI E NO – Considerando sia gli stop pre-Covid sia quelli degli ultimi giorni ci sono tre squadre in Serie A senza infortunati: Atalanta, Bologna e Inter. Stanno bene anche la Fiorentina (Christian Kouame si fece male al Genoa, prima del trasferimento) e il Parma (Roberto Inglese è vicino al recupero). Il Milan ha pagato a caro prezzo la ripresa. I problemi muscolari di Zlatan Ibrahimovic e Duarte complicano i piani di rimonta europea. Pure la Roma ha subito spedito in infermeria due giocatori (Pau Lopez e Diego Perotti). Il Torino aspetta di conoscere i tempi di guarigione di Daniele Baselli.

NUOVE SPERANZE – Gli unici a sorridere sono gli infortunati che avevano messo una pietra su questa stagione e che invece potrebbero rientrare magari a luglio. È il caso di Nicolò Zaniolo e Merih Demiral, che si ruppero il crociato nella stessa, sfortunata partita a gennaio (Roma-Juventus). Senad Lulic tra un mesetto irromperà nella volata scudetto con tutta la sua grinta. Leonardo Pavoletti, Paolo Faragò e Ivan Radovanovic sognano un miracolo ma sono in realtà proiettati sulla prossima stagione come Alex Ferrari e Filippo Romagna. È purtroppo verosimile che l’elenco degli infortunati della Serie A aumenterà nelle prossime settimane. Soprattutto quando si comincerà a giocare ogni tre giorni e in piena estate.

Fonte: La Gazzetta dello Sport