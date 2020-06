Serie A, alcune partite in chiaro nelle prime giornate: accordo vicino – GdS

Riprende la Serie A, e secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il Ministro Vincenzo Spadafora sarebbe vicino all’accordo con Sky per far trasmettere alcune partite in chiaro.

IN CHIARO – La ripartenza del campionato di Serie A è sempre più vicina, e la volontà di Vincenzo Spadafora di trasmettere un paio di partite in chiaro potrebbe diventare realtà. Nella giornata di ieri il Ministro ha incontrato una delegazione di Sky Italia, che si è detta disponibile: a questo punto l’emittente televisiva potrebbe trasmettere due-tre partite per le prime due giornate e in chiaro su Tv8. Resta viva l’ipotesi “diretta gol”, anche se il calendario molto spalmato potrebbe essere un grosso limite. Meglio dunque puntare su alcune gare. Primo sondaggio anche per quanto riguarda DAZN. Anche la Lega Serie A, proprietaria del prodotto, non si sarebbe ancora pronunciata ufficialmente, ma sembrerebbe aver aperto alla proposta.

Fonte: Gazzetta dello Sport.