Serie A, ecco perché il 2 agosto come proroga: un motivo per la data

La Serie A, questa sera, ha definito come nuova data ultima per finire la stagione il 2 agosto (vedi articolo). Sky Sport spiega perché la FIGC, con una delibera che arriverà nelle prossime ore, ha scelto questo giorno di preciso.

TUTTO ALLUNGATO – La Serie A da oggi ha un mese in più per completare la stagione 2019-2020, e con essa tutti gli altri campionati in Italia. La FIGC si è mossa per aiutare i club a finire le attività, una volta che l’emergenza Coronavirus sarà arginata, e questa è la scelta presa nella riunione odierna. Si andrà fino al 2 agosto, e non è una data presa a caso ma la proroga più lunga possibile. Sky Sport, infatti, fa notare come il 3 agosto sia la deadline dell’UEFA per consegnare l’elenco delle squadre partecipanti alle coppe europee 2020-2021. Ecco perché, quindi, la Serie A dovrà terminare prima, si spera sul campo altrimenti con dei verdetti a tavolino. Nel caso non sia possibile riprendere si utilizzeranno le ultime classifiche per determinare gli accessi, non il ranking UEFA. Si attende l’OK del Governo per poter riprendere gli allenamenti, poi si capirà quando tornare in campo. Ma per la Serie A la ripresa, da stasera, è più vicina.