Serie A a rischio: durata quarantena, la FIGC si adegua al Governo – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, la FIGC si “arrende” alle misure del Governo (e dal Comitato Tecnico-Scientifico) in merito alla durata della quarantena in caso di nuovi positivi. La conclusione del campionato di Serie A, però, è in forte dubbio.

QUARANTENA – Il Comitato Tecnico-Scientifico del Governo non fa sconti al mondo del calcio per quanto riguarda la durata della quarantena in caso di nuovi positivi. La FIGC è costretta ad adeguarsi, anche se la conclusione del campionato di Serie A, se ripreso, sarebbe veramente a rischio. Il problema è che, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la Federazione non può neanche lavorare su un presunto “piano B” proprio perché l’ordinanza del ministero non lo permette.

I TAMPONI – Delicata anche la questione legata ai tamponi. L’obiettivo è quelli di effettuarli almeno trentasei ore prima di ogni partita e per ogni squadra di Serie A, ma la speranza è quella di avere quanto prima un test molecolare rapido: “Sarebbe un grande aiuto per gli staff sanitari dei club. Idem se ci fosse un’autorità terza con il compito di controllare i risultati di tutti i tamponi delle squadre: la Lega se ne sta occupando, ma serve ancora tempo”.

