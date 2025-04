Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter

Sarà un lunedì di fuoco anche in chiave Inter: la trentunesima giornata di Serie A vede come ultimo posticipo Bologna-Napoli. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma.

SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATA

Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Udinese 1-0 77′ Zanoli

Monza-Como 1-3 5′ Dany Mota (M), 16′ Ikoné, 39′ Diao, 51′ Vojvoda

Parma-Inter 2-2 15′ Darmian (I), 45′ M. Thuram (I), 60′ Bernabé, 69′ Ondrejka

Milan-Fiorentina 2-2 7′ aut. Thiaw (F), 10′ Kean (F), 23′ Abraham, 64′ Jovic

Lecce-Venezia 1-1 50′ aut. Gallo (V), 65′ Baschirotto

Empoli-Cagliari 0-0

Torino-Verona 1-1 64′ Sarr (V), 67′ Elmas

Atalanta-Lazio 0-1 54′ Isaksen

Roma-Juventus 1-1 40′ Locatelli (J), 49′ Shomurodov

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 68

Napoli 64 *

Atalanta 58

Bologna 56 *

Juventus 56

Lazio 55

Roma 53

Fiorentina 52

Milan 48

Torino 40

Udinese 40

Genoa 38

Como 33

Verona 31

Cagliari 30

Parma 27

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 21

Monza 15

* una partita in meno