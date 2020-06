Serie A, 27ª-35ª giornata: diretta TV e streaming DAZN-Sky partite Inter

La Lega Serie A ha appena ufficializzato il nuovo calendario, con le partite dalla ventisettesima alla trentacinquesima giornata (QUI gli orari dei recuperi della 25sima giornata, tra cui Inter-Sampdoria). In aggiunta, è possibile conoscere anche la divisione fra DAZN e Sky Sport: ancora da capire se, come auspica il ministro Spadafora, si potrà avere qualche diretta TV in chiaro.

SERIE A 2019-2020 – PROGRAMMAZIONE TV



VENTISETTESIMA GIORNATA

Lecce-Milan lunedì 22 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Brescia lunedì 22 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Juventus lunedì 22 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Verona-Napoli martedì 23 giugno ore 19.30 – diretta TV DAZN

SPAL-Cagliari martedì 23 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Parma martedì 23 giugno ore 21.45 – diretta TV DAZN

Torino-Udinese martedì 23 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Inter-Sassuolo mercoledì 24 giugno ore 19.30 – diretta TV DAZN

Atalanta-Lazio mercoledì 24 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Roma-Sampdoria mercoledì 24 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

VENTOTTESIMA GIORNATA

Juventus-Lecce venerdì 26 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Brescia-Genoa sabato 27 giugno ore 17.15 – diretta TV Sky Sport

Cagliari-Torino sabato 27 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Fiorentina sabato 27 giugno ore 21.45 – diretta TV DAZN

Milan-Roma domenica 28 giugno ore 17.15 – diretta TV DAZN

Napoli-SPAL domenica 28 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Sampdoria-Bologna domenica 28 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Sassuolo-Verona domenica 28 giugno ore 19.30 – diretta TV DAZN

Udinese-Atalanta domenica 28 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Parma-Inter domenica 28 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

VENTINOVESIMA GIORNATA

Torino-Lazio martedì 30 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Juventus martedì 30 giugno ore 21-45 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Cagliari mercoledì 1 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Inter-Brescia mercoledì 1 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN

Fiorentina-Sassuolo mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Verona-Parma mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Lecce-Sampdoria mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

SPAL-Milan mercoledì 1 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Atalanta-Napoli giovedì 2 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN

Roma-Udinese giovedì 2 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

TRENTESIMA GIORNATA

Brescia-Verona domenica 5 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Cagliari-Atalanta domenica 5 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Inter-Bologna domenica 5 luglio ore 17.15 – diretta TV DAZN

Juventus-Torino sabato 4 luglio ore 17.15 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Milan sabato 4 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

Napoli-Roma domenica 5 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Parma-Fiorentina domenica 5 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Sampdoria-SPAL domenica 5 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN

Sassuolo-Lecce sabato 4 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Genoa domenica 5 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

TRENTUNESIMA GIORNATA

Atalanta-Sampdoria mercoledì 8 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Sassuolo mercoledì 8 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Cagliari mercoledì 8 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Napoli mercoledì 8 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Lecce-Lazio martedì 7 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Milan-Juventus martedì 7 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

Roma-Parma mercoledì 8 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

SPAL-Udinese giovedì 9 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN

Torino-Brescia mercoledì 8 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Verona-Inter giovedì 9 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

TRENTADUESIMA GIORNATA

Brescia-Roma sabato 11 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Cagliari-Lecce domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Verona domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN

Genoa-SPAL domenica 12 luglio ore 17.15 – diretta TV DAZN

Inter-Torino lunedì 13 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Juventus-Atalanta sabato 11 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

Lazio-Sassuolo sabato 11 luglio ore 17.15 – diretta TV Sky Sport

Napoli-Milan domenica 12 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Parma-Bologna domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Sampdoria domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

TRENTATREESIMA GIORNATA

Atalanta-Brescia martedì 14 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Bologna-Napoli mercoledì 15 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN

Lecce-Fiorentina mercoledì 15 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

Milan-Parma mercoledì 15 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Roma-Verona mercoledì 15 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Sampdoria-Cagliari mercoledì 15 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Sassuolo-Juventus mercoledì 15 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

SPAL-Inter giovedì 16 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

Torino-Genoa giovedì 16 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Lazio mercoledì 15 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Brescia-SPAL domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Cagliari-Sassuolo sabato 18 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Torino domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN

Genoa-Lecce domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Juventus-Lazio lunedì 20 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Milan-Bologna sabato 18 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN

Napoli-Udinese domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Parma-Sampdoria domenica 19 luglio ore 17.15 – diretta TV DAZN

Roma-Inter domenica 19 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Verona-Atalanta sabato 18 luglio ore 17.15 – diretta TV Sky Sport

TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Atalanta-Bologna martedì 21 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Inter-Fiorentina mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Cagliari giovedì 23 luglio ore 21.45 diretta TV DAZN

Lecce-Brescia mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Parma-Napoli mercoledì 22 luglio ore 19.30 diretta TV DAZN

Sampdoria-Genoa mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Sassuolo-Milan martedì 21 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

SPAL-Roma mercoledì 22 luglio ore 21.45 diretta TV DAZN

Torino-Verona mercoledì 22 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Juventus giovedì 23 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport

Il calendario delle ultime tre giornate di Serie A sarà comunicato più avanti, in base alle necessità di classifica.