Serie A 2022-23 parte prima di Ferragosto, poi sosta per il Mondiale

La prossima Serie A 2022-23 inizierà prima di Ferragosto. Poi ci sarà la sosta, a novembre, per il Mondiale in Qatar 2022.

CAMPIONATO INEDITO – Serie A 2022-23, si comincia sabato 13 agosto, in anticipo di almeno sette giorni rispetto alla tradizionale partenza nella terza settimana del mese. In questo modo si guadagnerà tempo in vista della lunga sosta invernale generata dal Mondiale in Qatar che si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre. Ieri sono stati fissati i contorni della prossima stagione, inedita, che finirà a giugno 2023. Le squadre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si fermeranno a novembre e torneranno a giocare a inizio gennaio.