Serie A 2020/21: ecco la data d’inizio. Attesa UEFA, poi decisione ufficiale

Condividi questo articolo

Serie A 2020/21: la Lega ha un orientamento chiaro per l’inizio della prossima stagione. Si è concluso, infatti, il Consiglio di Lega da cui è emersa una volontà decisa. Bisognerà comunque attendere le decisioni della UEFA sul termine della stagione attuale, come riporta “Gazzetta.it”

PROSSIMA SERIE A: LA DATA D’INIZIO – Il Consiglio di Lega era chiamato a esprimere una linea per l’inizio della prossima stagione. La data del 12 settembre appare probabile, ma non può ancora essere ufficializzata. Bisognerà attendere, infatti, le indicazioni che emergeranno dal Comitato Esecutivo UEFA in programma mercoledì. In quella data si capiranno i termini della stagione attuale e di conseguenza il calendario per la prossima. Intanto, il Consiglio di Lega dovrà riunirsi di nuovo domani alle 18,30 per discutere degli altri ordini del giorno, tra cui la scadenza dei contratti al 30 giugno.