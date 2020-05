Serie A, 10 gare su 124 alle 17:15 (nel weekend): mai a Napoli e Lecce – ANSA

La Serie A è pronta a tornare in campo, ma visto il forte caldo, l’unico dubbio resta solo quello legato agli orari delle partite. Secondo quanto riportato da “ANSA”, su centoventiquattro match ancora da disputare solo dieci si giocheranno alle 17:45.

PRESTO IN CAMPO – Serie A pronta a tornare in campo: oltre la metà dei match verrà programmata alle 21:30 e una cinquantina alle 19:45. Nessuna squadra giocherà più di due partite in diurna, e solo dieci si giocheranno alle 17:15 (tutte nei turni del fine settimana) e nessuna di queste a Napoli e a Lecce. Non ci saranno partite in diurna nemmeno nel primo fine settimana di gare, il 20 e il 21 giugno, quando verranno recuperate le partite delle 25esima giornata (tra queste anche Inter-Sampdoria), e nemmeno nel fine settimana conclusivo della Serie A, quando le partite verranno spalmate in serale fra sabato 1 e domenica 2 agosto. Il big-match scudetto Juventus-Lazio della 34esima giornata si giocherà probabilmente di lunedì (20 luglio).

Fonte: ANSA.