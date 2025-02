Sergio Ramos approda al Monterrey: sfiderà l’Inter al Mondiale per Club!

L’Inter si prepara a sfidare Sergio Ramos al Mondiale per Club. L’ex Real Madrid, ora svincolato, passa all’avversaria messicana: il Monterrey.

NUOVO AVVERSARIO – L’Inter avrà un nuovo avversario al Mondiale per Club. Si tratta dell’esperto Sergio Ramos, pronto a intraprendere una nuova avventura in Messico. Dopo aver trascorso un periodo al Siviglia, dal quale si è svincolato al termine della scorsa stagione, il difensore sta per tornare in campo. Il calciatore spagnolo ripartirà dal Monterrey, società calcistica messicana che milita nella Liga MX, la massima serie del campionato messicano. Com’è noto dopo il sorteggio, proprio i Rayados incroceranno l’Inter quest’estate nel girone del Mondiale per Club.

L’Inter sfida Sergio Ramos: nuova avventura al Monterrey!

TUTTO FATTO – Come si evince dall’indiscrezione dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, Sergio Ramos quest’oggi ha firmato un precontratto con il Monterrey. Il giocatore, ex Real Madrid, è pronto a lasciare l’Europa per giungere in Messico, dove arriva da parametro zero. Tutto è ormai fatto, si attende ora solo la firma sul contratto vero e proprio e l’ufficialità dell’operazione col club messicano. L’Inter, quindi, dovrà prepararsi ad affrontare anche Sergio Ramos al Mondiale per Club, dove ad attenderla nel gruppo E ci saranno anche River Plate e Urawa Red Diamonds.