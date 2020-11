Sergio Ramos, infortunio in Spagna-Germania: l’esito degli esami...

Sergio Ramos, infortunio in Spagna-Germania: l’esito degli esami medici

Sergio Ramos Barcellona-Real Madrid

Sergio Ramos ha subito un infortunio nella sfida di Nations League tra Spagna e Germania (vedi articolo). Il Real Madrid, avversario dell’Inter in Champions League nella sfida in programma mercoledì 25 novembre, ha comunicato l’esito dei test medici

ESITO – Sergio Ramos è andato KO nel corso di Spagna-Germania. Il Real Madrid, dopo i test medici effettuati in giornata, ha comunicato che il difensore spagnolo ha subito un infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Una tegola per Zinedine Zidane, che mercoledì 25 novembre andrà a San Siro a sfidare l’Inter in Champions League.

