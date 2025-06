Sergio Ramos: «Contro l’Inter buon punto, ma serve più personalità»

Archiviato il pareggio di 1-1 tra Monterrey e Inter, Sergio Ramos, autore del vantaggio dei messicani, ha parlato al termine della sfida di Los Angeles.

UN PUNTO – Dopo l’1-1 tra Monterrey e Inter al Mondiale per Club, Sergio Ramos ha commentato la prestazione della sua squadra con lucidità. «Alla fine, quando non si vincono i tre punti, non si può essere completamente felici. Però va detto che abbiamo affrontato una delle squadre più forti d’Europa, finalista dell’ultima Champions League. Lo sapevamo e volevamo dare tutto in campo, e credo che l’abbiamo fatto. Nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo tenuto più palla e creato qualche occasione in più. Il punto va bene, è meglio di niente, ma ora dobbiamo recuperare le energie e pensare alla prossima».

Monterrey, Sergio Ramos chiede più personalità

PERSONALITÀ – Il difensore spagnolo ha poi sottolineato cosa, secondo lui, manca ancora alla squadra: «Credo ci manchi un po’ di personalità. Alcuni compagni erano poco tranquilli con la palla, troppo frettolosi. Serve maggiore sicurezza, soprattutto in partite così importanti. Dobbiamo migliorare in questo, se vogliamo competere davvero a questi livelli».