Sergio Ramos carico: «Giocheremo ad armi pari contro l’Inter!»

Sergio Ramos è ora un giocatore del Monterrey e affronterà l’Inter con i suoi compagni al Mondiale per Club. In conferenza stampa ha affrontato diversi temi a riguardo.

CONFERENZA STAMPA – Non ha parlato solo l’allenatore Domenec Torrent in conferenza stampa a poche ore dalla sfida tra Monterrey e Inter. Al fianco del nuovo tecnico dei messicani c’è stato anche Sergio Ramos, leggenda del Real Madrid e difensore tra i migliori al mondo. Sergio Ramos ha descritto così ciò che lo attende: «La verità è che io ho sempre mantenuto la stessa voglia di quando ero giovane. Questa motivazione esiste nonostante io abbia vinto tutto nella mia carriera. Il Mondiale per Club è una competizione nuova, è la prima volta che si gioca perciò sono molto entusiasta. Il Real Madrid è sempre favorito per vincere come lo è in tutte le grandi competizioni. Per tutto, per i giocatori e la mentalità che hanno grazie alle vittorie. Sono i migliori. Con l’arrivo di Xabi Alonso da allenatore sarà ancora più interessante vederli. L’Inter? Giocheremo ad armi pari contro l’Inter all’esordio. Fortunatamente ho lavorato duro dopo la lesione, ho affrontato un difficile momento dal punto di vista fisico ma sono pronto per aiutare la squadra e affrontare la competizione»