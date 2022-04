Serena: «Vlahovic ricorda Vieri! Derby d’Italia? Inter ha un problema»

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus in vista della sfida di domenica, in una lunga intervista al Corriere dello Sport al collega Nicola Balice ha parlato del Derby d’Italia e di Dusan Vlahovic, facendo un paragone con un grande ex attaccante nerazzurro.

CON VLAHOVIC – Aldo Serena parla subito del nuovo acquisto della Juventus: «Un centravanti come lui ti dà la possibilità di giocare in vari modi e con diversi moduli. E fornisce anche un vantaggio sotto il profilo psicologico a tutta la squadra. Secondo me assomiglia molto a Bobo Vieri, per atteggiamento, potenza. Anche lui è un mancino naturale e sa districarsi molto bene sullo stretto».

DERBY D’ITALIA – Aldo Serena, doppio ex di entrambe, parla nello specifico del Derby d’Italia: «Credo che sarà una partita importante soprattutto per l’Inter, perché perdendo altri punti potrebbe diventare troppo difficile recuperare il Milan nel caso in cui i rossoneri vincessero lunedì col Bologna. Domenica sarà decisiva, chi vince avrà morale e nuova forza. Juventus per lo scudetto? Anche vincendo contro l’Inter resterebbero sempre almeno due squadre ancora davanti. Ma so come si ragiona alla Juve, finché ci sarà una speranza tutti faranno il possibile per provarci e lo faranno. Chi vince? Sulla carta forse oggi l’Inter sembra avere qualche problemino in più, la verità è che Juventus-Inter è sempre stata e sempre sarà una partita da tripla».

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

