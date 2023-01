Serena: «Quando ero all’Inter San Siro fischiava sempre il 7, anche io…»

Aldo Serena ricorda un aneddoto su San Siro e sugli anni all’Inter. L’ex giocatore si è espresso in merito al clima che si instaura all’interno dello stadio e che esiste tuttora

SAN SIRO ESIGENTE − Il Milan è uscito dalla Coppa Italia (vedi articolo) e De Ketelaere non ingrana e anzi il Meazza inizia già a fischiarlo. Aldo Serena racconta qualche aneddoto sul clima alla Scala del Calcio: «Quando sono arrivato all’Inter nel ’78 ero in tribuna convocato e al numero 7 Scanziani il pubblico fischiava. Io mi son detto dov’ero capitato. Lì mi resi conto come San Siro fosse veramente uno stadio molto esigente, e lo è molto anche tuttora. Ci sono stati momenti difficili soprattutto nell’Inter dove ho fatto 7 anni. Mi ricordo nel 1987 quando l’Inter decise di scegliere me per sostituire Altobelli e il pubblico già non era d’accordo. In un rinvio di Zenga con la palla che andava verso di me, mi dicevo: “se non la stoppo, questi qua mi divorano”». Le sue parole a Calciomercato l’Originale.