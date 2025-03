Serena netto: «Tranvata di McTominay su Dumfries. Fateci capire la logica!»

L’Inter ha pareggiato col Napoli per 1-1 nell’ultima giornata di Campionato: Durante l’incontro c’è stato un episodio dubbio, su tutti, relativo al possibile calcio di rigore per i nerazzurri a causa del fallo di Scott McTominay ai danni di Denzel Dumfries. Sul punto si è espresso anche Aldo Serena.

IL CONTATTO – L’Inter e il Napoli si sono divisi la posta nel big match della ventisettesima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025, con un episodio che ha visto Denzel Dumfries protagonista. Il match si è concluso con l’1-1 finale, con i partenopei che hanno trovato il gol del pareggio grazie a Philip Biling nel finale. Ma ad accendere le polemiche è stato l’episodio del possibile calcio di rigore non assegnato all’Inter per il contatto in area tra Scott McTominay e Denzel Dumfries. Molti sono i dubbi riguardo la scelta di Daniele Doveri di non fischiare a favore dei nerazzurri, così come espresso dall’ex calciatore Aldo Serena. Le sue parole esprimono molto chiaramente le forti perplessità dell’italiano in merito.

Serena dubita della scelta di Doveri di non fischiare il rigore all’Inter per fallo su Dumfries

IL RAGIONAMENTO – Serena ha parlato in questi termini sul suo account X dell’episodio relativo al contatto tra McTominay e Dumfries: «La tranvata di McTominay a tutta velocità su Dumfries non è stata sanzionata. Ma spiegateci? Fateci capire bene la logica. Anche quella delle spinte con le mani o senza. Quando è, e come e cosa si può fare?». Fin quando non si farà chiarezza su questi episodi, le polemiche non saranno destinate a placarsi.