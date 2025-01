Serena: «Napoli ha un vantaggio rispetto all’Inter. Thuram? Che evoluzione!»

Aldo Serena ha espresso il suo punto di vista in merito alla lotta scudetto, con Inter e Napoli indirizzate verso un duello infinito: poi un elogio a Marcus Thuram per la sua evoluzione all’Inter.

IL RAGIONAMENTO – Aldo Serena ha parlato a Radio TV Serie A della corsa scudetto tra Inter e Napoli, sottolineando come gli azzurri possano sfruttare un vantaggio: «Il fatto che la squadra di Antonio Conte non debba giocare le coppe è un grande punto a suo favore. Immagino un duello con i nerazzurri, che avranno da disputare invece più partite nelle altre competizioni stagionali».

Serena sulla crescita di Thuram all’Inter

L’ELOGIO – Serena ha poi posto l’accento sulla “trasformazione” di Marcus Thuram dal momento del suo approdo all’Inter ad oggi: «Io penso che il francese abbia avuto un’evoluzione straordinaria, durante la sua avventura in nerazzurro. Da attaccante esterno si è saputo trasformare in punta in grado di segnare con regolarità. Più segna, più si abitua al suo nuovo ruolo all’Inter». Un’ulteriore attestazione di stima, per il transalpino, da parte di un grande della storia del club meneghino e non solo.