Serena: «Napoli? Non ha ancora vinto! Inter, si può fare! Fossi in Inzaghi…»

L’ex nerazzurro Aldo Serena commenta il testa a testa in classifica tra Napoli e Inter. L’opinionista di Sky Sport è ottimista, nonostante la vittoria dei partenopei prima della sfida contro il Verona dei nerazzurri.

PER IL RISCATTO – Aldo Serena, da ex giocatore dell’Inter, racconta le sensazioni che suscita San Siro penso anche a uno dei nerazzurri di Simone Inzaghi: «Ho ancora la spinta di San Siro nelle orecchie, ma ricordo anche i momenti di difficoltà. Penso, quindi, a Taremi, che è un giocatore esperto, che ha giocato tantissime partite in nazionale ed in alto a livello europeo, quest’anno non è riuscito a trovare la tranquillità. Soprattutto a San Siro, quando ti fischiano e senti il brusio è difficile. Martedì, se non dovesse esserci Lautaro Martinez, sembra essere lui il predestinato a giocare titolare in attacco al posto dell’argentino. Potrebbe essere la partita della riscossa e del riscatto».

Inter, si può ancora fare! L’ex nerazzurro Serena spiega come

TUTTO APERTO – Aldo Serena prosegue: «Il Napoli non ha ancora vinto lo scudetto. L’Inter deve vincere a tutti i costi questa partita. Se fossi in Inzaghi catechizzerei i miei e terrei da parte il Barcellona che è un capitolo a sé. E poi farei vedere le due partite del Napoli, quella di oggi contro il Lecce e quella di Monza. Il Napoli ha vinto ma ha subito per larghi tratti il Monza e oggi anche il Lecce. Quindi io se fossi in Inzaghi direi di non perdere la speranza, anzi di darci dentro perché si può fare».