Serena: «Milan ha subito le ripartenze Inter! Inzaghi bravo in un aspetto»

Aldo Serena ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter reduce dal successo in Supercoppa Italiana sul Milan

GIUSTO – Questa l’analisi di Serena: «Il Milan questa sera ha fatto una prestazione al di sotto della sufficienza. Ha perso intensità e la convinzione di far le cose. Leao è distratto, non è quello che conosciamo. Brahim Diaz e Messias non hanno aiutati Giroud in avanti che è lasciato in balia degli altri. Un Milan che ha subito le ripartenze dell’Inter. Inzaghi? Forse è l’allenatore giusto per fare il successore di Conte. Il salentino è un didattico, Inzaghi sta personalizzando il suo gioco ma è stato bravo ad andare sulla traccia di Conte. Dzeko? Non lo avrei tolto».