Serena: “Messi-Inter? Moratti si Ã¨ sbilanciato, qualcosa bolle in pentola”

Serena: “Messi-Inter? Moratti si è sbilanciato, qualcosa bolle in pentola”

Il tema caldo in questi giorni è la suggestione di vedere Lionel Messi con la maglia dell’Inter dopo le parole di ieri di Massimo Moratti. Aldo Serena, interpellato ai microfoni di “Sportmediaset”, ha detto la sua

QUALCOSA BOLLE – Aldo Serena non ha dubbi: le parole di Massimo Moratti fanno ben sperare. Lionel Messi all’Inter è una suggestione di mercato non impossibile. Ecco le sue parole: «Se Morati si è sbilanciato così, qualcosa bolle in pentola. Sarebbe l’acquisto perfetto per rilanciare il calcio italiano dopo l’emergenza Coronavirus».

Fonte: Sportmediaset.