Serena: “Lukaku un leader! Inter-Milan? Lautaro Martinez mancherÃ  tanto”

Serena: “Lukaku un leader! Inter-Milan? Lautaro Martinez mancherà tanto”

Condividi questo articolo

Aldo Serena, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista sportivo, intervistato da “Il Messaggero” ha detto la sua riguardo Inter-Milan in programma domani sera, facendo riferimento a Romelu Lukaku e all’assenza per squalifica di Lautaro Martinez.

VERSO IL DERBY – Inter-Milan è sempre una partita speciale, ne ha giocati diversi Aldo Serena che parla del “trascinatore” Romelu Lukaku, poi l’ex Inter parla anche della stagione dei nerazzurri: «Zlatan ha migliorato il Milan, Romelu è un vero leader. La società ha fatto tantissimo per colmare il gap con la Juventus. In primis, questa estate, ha ingaggiato Antonio Conte, un esborso notevole. Antonio cambia le squadre in positivo e lo ha fatto in pochissimo tempo Il gioco con Spalletti era orizzontale, palla a terra, lento. Conte ha portato verticalizzazioni, aggressività, ritmo. In secondo luogo, l’Inter lo ha assecondato negli acquisti estivi, a gennaio il club ha fatto quello che ha potuto».

SENZA LAUTARO – Per Inter-Milan non ci sarà Lautaro Martinez, assente per squalifica: «Mancherà tantissimo perché quei due vivono in simbiosi, non ci sono invidie tra loro. Lukaku ha conquistato tifosi e compagni di squadra, è un leader. Inoltre, attraverso Romelu, Conte è riuscito ad arrivare a lottare per lo scudetto».