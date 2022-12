Serena: «Lukaku può cancellare oggi, ma tornato all’Inter con problemi»

Lukaku oggi è l’uomo immagine – in negativo – dell’eliminazione precoce del Belgio ai Mondiali (vedi articolo). L’ex attaccante dell’Inter Serena, ospite a L’Originale su Sky Sport, segnala il momento del numero 90 nerazzurro.

SUPERABILE – Aldo Serena valuta la reazione di Romelu Lukaku: «La prestazione di oggi? Si può cancellare, perché ha le qualità per poterlo fare. Ma, sotto il profilo mentale, è un Lukaku che è tornato con tutti i problemi che ha avuto anche un po’ coi tifosi, perché se n’era andato in malo modo. La chimica con Lautaro Martinez all’inizio di stagione non è stata semplice da ritrovare, nel momento in cui si stavano ritrovando i due – che sono complementari e insieme si completano benissimo – si è fatto male. Gli errori di oggi sono frutto non solo della condizione atletica, ma di una tranquillità e un aspetto psicologico che deve andare a ritrovare».

PRECEDENTE ESPERIENZA – Serena fa un parallelo col biennio 2019-2021: «Antonio Conte aveva creato una struttura di gioco che dava la possibilità a Lukaku di valorizzare al massimo la sua potenza, la sua velocità e anche il contributo alla squadra, tenendo il pallone e giocandolo all’indietro per poi ripartire. Lautaro Martinez era in quella stagione un giocatore di supporto, via Lukaku è diventato il riferimento offensivo dell’Inter. Loro sono più completi di me e Ramon Diaz, che ci completavamo».