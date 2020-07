Serena: “Lukaku-Icardi? GenerositÃ  e attitudine, non c’Ã¨ storia”

Serena: “Lukaku-Icardi? Generosità e attitudine, non c’è storia”

Aldo Serena è stato protagonista di un dialogo social in cui ha nettamente stroncato Mauro Icardi in favore di Romelu Lukaku

Siparietto social tra Ciccio Valenti, noto tifoso dell’Inter, e Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter. Valenti prende come spunto una foto di Lukaku e si chiede se si possa continuare a preferire al suo posto l’ex numero 9 dell’Inter Mauro Icardi. Pronta la risposta di Serena in favore di Lukaku: «Non solo per simpatia, ma per pathos, per generosità, per carisma, per attitudine al gioco collettivo non c’è storia. In area meno lucido e infallibile, ma vuoi mettere?».