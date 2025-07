Serena su Lautaro Martinez: «Lo stimo, ma ha sbagliato! Non aiuta l’Inter»

Lautaro Martinez ha deciso di esporre pubblicamente il suo malcontento per il comportamento tenuto da alcuni calciatori dell’Inter negli ultimi tempi. A dire la sua sul punto è stato Aldo Serena, ex nerazzurro.

IL RAGIONAMENTO – Aldo Serena si è pronunciato sul suo account X in merito allo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. L’ex giocatore dell’Inter ha dimostrato di non aver pienamente apprezzato le modalità scelte dall’argentino per esprimere la sua visione: «Lautaro Martinez ha tutta la mia stima in campo e fuori. Ha però sbagliato interferendo con il ruolo di altri. Da capitano poteva alzare il telefono. Oltretutto parole come quelle potrebbero condizionare economicamente le trattative in uscita di alcuni compagni, non aiutando l’Inter».