Serena: «Lautaro Martinez fondamentale per l’Inter! Lukaku giocherà per lui»

Aldo Serena, in collegamento su Kickoff, programma che va in onda su DAZN, commenta il futuro ritorno di Lukaku e di come sarà il belga a giocare per Lautaro Martinez, e non viceversa, come accadeva sotto la gestione Conte

LAUTARO FONDAMENTALE – Aldo Serena, ex attaccante nerazzurro, è intervenuto in diretta su Kickoff, programma trasmesso da DAZN. Serena ha parlato di Lautaro Martinez e di come El Toro stia tornando in condizione. Serena ritiene il numero 10 nerazzurro fondamentale per lo scacchiere di Simone Inzaghi: «Lautaro sta tornando in condizione. Con il Barcellona si è sbloccato ma soprattutto, oltre al gol e all’assist, è stato totalmente partecipe alla manovra. Per questo motivo è fondamentale per lo spirito della manovra offensiva nerazzurra. Lautaro è sempre attivo, anche in fase di non possesso, e soprattutto è aggressivo»

IL 90 X IL 10 – Serena poi, dice che il ritorno di Lukaku vedrà comunque al centro dell’attacco nerazzurro Lautaro. Sarà quindi il belga a giocare per il compagno, diversamente da come accadeva con Antonio Conte: «Quando tornerà Lukaku, lui e Lautaro saranno la coppia titolare. Credo che le combinazioni tra i due che si son viste due anni fa non saranno possibili. Lautaro ha preso in mano l’attacco nerazzurro, quindi toccherà a Lukaku giocare per lui» Così Serena sui due attaccanti nerazzurri.