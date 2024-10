Serena: «Lautaro Martinez è un esempio positivo per i ragazzi!»

Nessun dubbio per Aldo Serena su Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter sempre nella storia del club di Viale della Liberazione.

CENTRALE – Lautaro Martinez sempre più nella storia dell’Inter. Il Toro contro la Roma ha segnato il suo 133esimo gol in carriera in gare ufficiali con la maglia nerazzurra. Dopo un iniziale periodo di appannamento dovuto anche ad una preparazione estiva abbastanza complicata, Lautaro sta piano piano ritornando alla sua forma ideale. All’Olimpico, oltre alla rete decisiva, ha giocato una grande partita duettando bene con Marcus Thuram, lottando e aiutando tutta la squadra anche in fase di non possesso. Insomma, il Toro è ormai sul piede giusto.

Serena non ha dubbi su Lautaro Martinez: da bomber a bomber dell’Inter

CAMPIONE – A parlare del Toro, dopo Alessandro Spillo Altobelli e Sandro Mazzola, un altro ex bomber nerazzurro come Aldo Serena. Il commento dell’attaccante a Tuttosport: «Lautaro ha le stigmate del campione. Ci mette la faccia da vero capitano quando serve, ma non è mai eccessivo nelle sue manifestazioni fuori dal campo. È completo, ha tiro, destro e sinistro. Ha gambe potenti, sta migliorando anche molto nel colpo di testa e quindi è un punto di riferimento per la squadra, sia in campo, che fuori. Non sbaglia mai le parole, è sempre attento, è giustamente tra i candidati al Pallone d’oro perché ci vogliono degli esempi positivi per i ragazzi di oggi. E lui lo è sicuramente».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna