Serena: «A Lautaro Martinez accosto Romario! Lukaku a Istanbul»

FEELING − Serena ricorda il rapporto Argentina-Inter: «Nella stagione 1988/1989 ho giocato con Ramon Diaz, argentino di La Rioja che per caratteristiche farei rientrare nel genere di Lautaro Martinez. Oltre a essere mancino, lui però era più altruista, lavorava più da seconda punta e andava spesso verso l’esterno. L’Inter ha sempre avuto un feeling storico con gli argentini, adesso la storia si ripete».

ABILITÀ − Serena sulle caratteristiche di Lautaro: «Sembra quasi che abbia le minigonne come le macchine di Formula Uno di una volta. È piantato a terra, difende bene la palla e nel contrasto difficilmente la perde. Non è alto, al baricentro basso abbina una rapidità nei movimenti con cui sorprende gli avversari. Poi cosa riesce a fare in area di rigore lo ha già dimostrato più volte».

PARAGONI − Tra Tevez e Aguero, Serena sceglie il Kun come paragone con Lautaro Martinez: «Più Aguero, un attaccante sempre pronto, velenoso al primo errore commesso dai difensori. Come aspetto fisico e capacità di giostrare il pallone in rapidità, gli accosterei anche Romario anche se la nazionalità ovviamente è un’altra».

SCELTA OFFENSIVA − Aldo Serena punta sulla Lu-La a Istanbul: «Se il Manchester City pressa e si conferma così asfissiante, io in finale vorrei avere la fisicità di Lukaku. Uno che riesce a tenere su la palla, che mi fa respirare e aggiunge forza fisica all’attacco. Lautaro poi si adatta bene a ogni compagno. Dico questo senza togliere nulla a Dzeko, che a 37 anni ha fatto l’ennesima grande stagione».

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia