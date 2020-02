Serena: “Juventus-Inter a porte chiuse? Come in allenamento, favoriti…”

Serena: “Juventus-Inter a porte chiuse? Come in allenamento,...

Juventus-Inter in programma domenica sera si giocherà molto probabilmente a porte chiuse. Aldo Serena, ex centravanti di entrambe le squadre – oggi opinionista -, nel corso di un’intervista rilasciata oggi al “Corriere dello Sport” ha detto la sua riguardo i match a porte chiuse e non solo.

A PORTE CHIUSE – Juventus-Inter si giocherà probabilmente a porte chiuse, questo il parere di Aldo Serena, ex di entrambe le squadre, che in carriera ha già giocato partite del genere: «Giocare a porte chiuse? È capitato anche a me. Giocammo senza pubblico i primi due turni casalinghi. Fu una decisione dell’Uefa dopo quello che era accaduto all’Heysel. Dal mio punto di vista, potrei dire che io mi sono trovato bene. Mi ricordo che segnai una doppietta allo Jeunesse, nella prima gara, e un altro gol al Verona, nella seconda. Il pubblico ti carica, ti mette fuoco dentro. Ritrovarsi in mezzo alle tribune vuote non può essere la stessa cosa. Sotto l’aspetto sonoro, sembrava di essere in allenamento, perché sentivi il rumore del pallone ogni volta che veniva colpito, ma anche qualsiasi tipo di commento o insulto. Con il vuoto rimbomba tutto. Juventus-Inter i favoriti? Magari i nerazzurri. Allo Stadium c’è il pubblico addosso, e si fa sentire. Ecco i bianconeri potrebbero patire la mancanza di questa spinta e sostegno».