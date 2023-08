Serena: «Inter da scudetto, gestione sensata. Ma un problema»

Da ex attaccante (anche) dell’Inter, Aldo Serena ha fatto il punto sulle potenzialità della squadra di Simone Inzaghi di giocarsela per lo scudetto. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex giocatore ha commentato anche le scelte di mercato, tra cessioni e acquisti.

ROSA DA SCUDETTO – Aldo Serena non ha dubbi: nonostante i problemi, l’Inter ha una rosa da scudetto: «Chi è arrivato in fondo in Europa lo scorso anno, lo ha fatto applicando principi di gestione sensati. Come l’Inter, che aveva costruito la sua base tecnica nel corso delle stagioni. Secondo me con il Napoli e le romane resta nella rosa che lotterà per il prossimo scudetto. Sta mettendo ora in campo un centrocampo italiano con i fiocchi, anche se puntare su Frattesi può essere il preludio a una futura cessione di Barella. Il gioco di Simone Inzaghi ha sempre previsto inserimenti e conclusioni dei centrocampisti. Il problema è che hai perso Dzeko, Lukaku e devi sempre spendere cinque o sei occasioni per fare gol».

Fonte: Corriere dello Sport, Marco Evangelisti