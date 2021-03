Michele Serena, ex giocatore dell’Inter, legge un segnale positivo nella situazione Coronavirus in casa nerazzurra. Ecco le sue parole a “TMW Radio”.

SEGNALE IMPORTANTE – L’Inter non giocherà sabato contro il Sassuolo, visti i quattro casi di positività al Coronavirus (vedi news). Una situazione non positiva per la salute dei giocatori, ma che può essere vista sotto una lente di ottimismo. La sosta per le nazionali, infatti, può rivelarsi un assist importante affinché torni il sereno tra i nerazzurri (vedi focus). Questa è anche l’idea di Michele Serena, che in nerazzurro ha chiuso la carriera dopo 38 presenze in tre stagioni e mezzo. Ecco le sue parole: «Lo scudetto lo può perdere solo l’Inter? Assolutamente sì. Può essere un segnale non indifferente: è vero che ci sono questi positivi, ma ha anche fortuna perché c’è la sosta. Loro non giocano domenica (sabato, ndr), poi c’è la sosta e passano quindici giorni: è un piccolo segnale che potrebbe essere davvero l’anno giusto per l’Inter».