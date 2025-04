Serena: «Inter può arrivare in finale! Lautaro Martinez leader»

Aldo Serena, in collegamento con Sky Sport, ha elogiato la leadership di Lautaro Martinez e ha dato una sua prima analisi delle prossime partite dell’Inter contro il Barcellona.

LEADERSHIP – Aldo Serena ha voluto ricordare le critiche ingenerose nei confronti del Toro: «Lautaro Martinez ha avuto una stagione travagliata, in autunno era in difficoltà. Atleticamente non era al meglio, ci sono state critiche eccessive poi. Lui è rimasto tranquillo, è simbolo e leader di questa squadra. Dopo la partenza di Lukaku la fascia di capitano gli ha dato autorevolezza, un modo di giocare che è quello di chi sa bene come si vincono le partite. Lui è un esempio per la squadra non solo per i gol, ieri ha fatto una partita di sacrificio e lotta con grande fermezza e lucidità. Lautaro Martinez è il punto fermo di questa squadra».

Inter, arriva il Barcellona! Le parole di Serena

PROSSIMO MATCH – Serena poi guarda al prossimo match nerazzurro in Champions League: «Matthaus non l’ho sentito, aveva detto che sarebbe passato il Bayern Monaco. Quei tre anni all’Inter sono stati fantastici, è stato il nostro leader e ha vinto il Pallone d’Oro con noi. Mi rendo conto però che il Bayern è la sua storia. Il Barcellona? Gioca con la difesa alta, cerca di mantenere il possesso del gioco. Ha qualità tecnica unica, quell’atteggiamento però è impavido e può concedere spazi che può sfruttare l’Inter. I centrocampisti sanno uscire dalla pressione per andare subito al tiro. Saranno due partite complicatissime, ma i nerazzurri sono convinti di poter arrivare in fondo».