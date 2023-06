Serena: «Inter, propendo per Lukaku! Ma non è una critica a Dzeko»

Serena lancia Lukaku in vista di Manchester City-Inter, anche se alla fine dovrebbe partire titolare Dzeko (vedi articolo). L’ex attaccante, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiega perché preferirebbe il numero 90.

LA SCELTA – Aldo Serena ha una sua idea su come gestire la formazione in Manchester City-Inter: «Quelli che stanno fuori non sono così contenti. Nel senso: sono pronti a entrare in campo, ma se stanno bene non sono così tranquilli. Poi tutti remano dalla stessa parte. Io propendo per Romelu Lukaku in campo, anche se secondo me non ci sarà. Se avesse affrontato la Roma di José Mourinho avrei optato per Edin Dzeko, contro una squadra chiusa sarebbe stato fondamentale. In una partita che si presume sarà con l’Inter schiacciata che deve ripartire avere un giocatore così forte, che può difenderrlo e rigiocarlo coi centrocampisti avendo anche azioni di contrattacco, c’è Lukaku che è in grandissima condizione. Ma non è una critica a Dzeko».