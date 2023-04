Serena: «Inter, no al 1988 bis! Inzaghi più da carota che bastone»

L’ex attaccante nerazzurro, Serena, ha commentato il grande successo dell’Inter. Avviso però alla squadra di Inzaghi a non ripetere quello che successe nel 1988 col Bayern Monaco

DUE VOLTI E RISCHI − In collegamento su Sky Sport 24, Aldo Serena dice la sua sull’Inter: «L’allenatore bravo è quello che sa interpretare il momento dei propri ragazzi. Io preferivo avere più allenatori compassati che sergenti di ferro. Inzaghi fa parte della prima categoria. Ma a volte è produttivo mettere con le spalle al muro di certi giocatori, Inzaghi più bravo a lavorare con la carota e meno col bastone. Inzaghi ha anche delle attenuanti perché nell’ultimo periodo gli attaccanti sono poco lucidi sotto porta. Lukaku non segna su azione da agosto, Lautaro Martinez è secco da un mese e mezzo, Dzeko da tre mesi. C’è qualche deficit. Rischi per il ritorno? L’Inter deve ritrovare la combinazione offensiva, gli attaccanti non hanno fatto una buona figura. In previsione della prossima partita prendo un episodio di tanti anni fa, noi vincemmo 0-2 col Bayern Monaco nel 1988, poi perdemmo 1-3 a San Siro e andammo a casa. Occhio a non prendere la gara sottogamba, serve concentrazione».