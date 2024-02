Serena: «Inter fra le migliori in una cosa! Punto debole Juventus»

A tre giorni dal match più atteso del weekend, Aldo Serena analizza la situazione di Inter e Juventus. Di seguito le parole dell’ex calciatore ospite di Radio Sportiva.

CENTROCAMPO – Chi arriva meglio allo scontro diretto di domenica fra Inter e Juventus? Aldo Serena prova a fare il punto sulle due squadre: «Il rientro di Rabiot? In una partita che sarà di alti contenuti fisici e atletici, lui c’è sempre. Soprattutto sa trovare la soluzione giusta per sbloccare il risultato. Penso che sia una pedina importante del centrocampo bianconero. Mi aspetto una Juventus quadrata, compatta, che concede poco all’Inter e che cerca di rendere la vita dura ai giocatori tecnici della metà campo nerazzurra. L’Inter ha un centrocampo, compresi quelli che sono in panchina, fra i migliori d’Europa in entrambe le fasi. Sono tutti centrocampisti che sanno anche arrivare in area di rigore e far gol, hanno tiro, intuizione e dribbling».

CAPACITÀ TECNICA – Aldo Serena continua su Inter-Juventus, con un focus sul reparto offensivo: «In un centrocampo così, come quello nerazzuro, gli attaccanti ne traggono giovamento. Dusan Vlahovic, per esempio, secondo me ha sofferto per una carenza di giocatori alle spalle che gli diano quest’opportunità. Ora con Yildiz potrebbe esserci. Lautaro Martinez da quando ha la fascia da capitano dell’Inter è diventato leader assoluto, non solo con le giocate in campo ma anche per come parla e agisce in campo. Serio, autorevole e poi ha la capacità tecnica in area di rigore. È un giocatore che l’Inter deve tenere assolutamente. Chi preferisco fra Lautaro Martinez e Vlahovic? In questo momento dico l’argentino ma del bianconero mi piace tanto la sua voglia di crescere e di diventare un punto di riferimento».