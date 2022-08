Serena: «Inter, Inzaghi faccia come Conte! Lautaro Martinez da coccolare»

Aldo Serena, ex Inter, ha parlato della squadra di Inzaghi e di come a Lecce ha rischiato un po’. L’ex giocatore cita Conte e consiglia il tecnico anche su Lautaro Martinez

CONSIGLIO TATTICO − Serena raccomanda Inzaghi su una cosa: «La propensione della squadra ad allungarsi troppo. Difetto già emerso in pre-campionato. Perisic è una perdita gravissima, Gosens è un laterale diverso dal croato. E poi con Lukaku il gioco è cambiato, consiglio a Inzaghi di tenere più corta la squadra, più raccolta. Fossi in lui farei un ragionamento su come giocava l’Inter di Conte».

LU-LA − Così Serena sulla coppia Lukaku-Lautaro Martinez: «Parliamo di due grandi attaccanti. Però è vero. Da due mesi non si parla che di Lukaku e non vorrei che Lautaro soffrisse un po’ questa situazione, Simone se lo deve coccolare».

Fonte: Libero