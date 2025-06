Serena: «Inter di Inzaghi? 2 scudetti regalati, ma non incompiuta»

Serena parla dell’Inter di Inzaghi. L’ex giocatore fa un po’ il resoconto di questi quattro anni, macchiati ovviamente dall’umiliazione in finale di Champions League.

DIFFICILE RIPARTIRE – Aldo Serena a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, va così su Inzaghi: «Non si può dire che l’Inter di Inzaghi sia stata bella e incompiuta perché ha vinto uno scudetto, tre supercoppe italiane e due Coppe Italia, ma due scudetti, quello al Milan e quello al Napoli quest’anno, sono stati regalati. Poi ci sono due finali di Champions League in tre anni. Quest’anno ha perso tutto nel modo cruciale. Credo che per lui sarà difficile ripartire, anche se non bisogna dimenticarci di quello che ha fatto».