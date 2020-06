Serena: “Inter ha abbandonato l’idea scudetto. Lazio e Juventus…”

Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Juventus e Milan, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Secondo l’ex calciatore per l’Inter, dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo, o scudetto è un discorso chiuso

SCUDETTO – Queste le parole di Aldo Serena: «Serie A? Dopo lo stop ho ritrovato un’Atalanta che mi emoziona e mi fa divertire anche senza pubblico. Ho ritrovato anche l’ambiguità della Juventus, che deve ritrovare in fretta la condizione perché ad agosto ci sarà la Champions. Scudetto? L’Inter ieri ha abbandonato quell’idea. Per la Lazio 4 punti possono essere difficili da colmare ma non si può mai sapere. La preparazione per tutti non è stata fatta in maniera perfetta e i mesi di stop stanno pesando molto sui giocatori».