Serena: «Inter, mi è giunto uno spiffero sul prossimo allenatore»

Aldo Serena, vecchio cuore nerazzurro, attraverso i propri canali social, è entrato nella discussione per il nuovo allenatore dell’Inter. Questo quanto detto.

SPIFFERO – Aldo Serena, opinionista ed ex giocatore dell’Inter, attraverso i propri canali social, è entrato a gamba tesa nella lunga notte che potrebbe consegnare all’Inter il prossimo allenatore. Attraverso il suo account X, l’ex attaccante ha scritto così: «Non vorrei rubare il mestiere a ⁦Gianluca Di Marzio ma uno spiffero mi è giunto. Se Fabregas non scivolasse ad Appiano ecco il piano B per l’Inter». Serena poi, allega al commento una foto di Patrick Vieira. L’allenatore del Genoa è, dopo Fabregas, la prima scelta per il post-Inzaghi.