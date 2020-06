Serena: “L’Inter in questo mese si gioca tanto. Eriksen bene in un ruolo”

Serena ha giocato per tre stagioni e mezzo all’Inter, purtroppo risultando spesso bersagliato dagli infortuni. L’ex terzino, intervenuto in collegamento con “Domenica Sport” su “Rai Radio 1” ha parlato della ripartenza in campionato dei nerazzurri e del ruolo ideale per Eriksen.

MOMENTO DA SFRUTTARE – Inter-Sampdoria, secondo Michele Serena, può aprire scenari interessanti in caso di vittoria: «Direi che, se avesse la capacità di accorciare quest’oggi e andare a sei punti, penso che possa dire la sua anche l’Inter sino alla fine del campionato. Partita influenzata dalla Coppa Italia? Poco, sono abituati eventualmente a lasciarsi alle spalle anche le delusioni com’è successo pochi giorni fa. È un’altra competizione, per cui sanno di giocarsi tanto: secondo me hanno già resettato tutto. Sicuramente, anche perché li ha garantiti fino ad adesso. Io penso che sia solo una questione fisica, sinceramente. Bene Christian Eriksen dietro le punte, da fantasista: è il ruolo che lui predilige di più, dove riesce a inserirsi al meglio al di fuori di schemi tattici. Quando gioca da mezzala deve stare più attento a coprire il campo, da trequartista l’ho visto più attivo. Per colmare il gap con la Juventus bisogna prendere gente che abbia già alle spalle, che abbia anche esperienza in Europa. In questo mese e mezzo, dove sono concentrate tante partite, l’Inter si gioca però tanto: è ancora un discorso prematuro».