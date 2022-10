Serena: «Inter e Juventus per lo scudetto? Vedo altre squadre agguerrite»

Aldo Serena, ex giocatore dell’Inter, in una lunga intervista questa mattina alla collega Alessia Scurati su Tuttosport, ha parlato anche del momento dell’Inter e della lotta scudetto, inserendo anche la Juventus.

PARTITA AVVINCENTE – Serena dice la sua in vista di Inter-Roma in programma oggi: «C’è un grosso punto di domanda sulla squadra allenata da Simone Inzaghi quest’anno perché non ha più l’intensità degli anni scorsi, i reparti sono molto lunghi. È una squadra che deve ritrovarsi, proprio nell’atteggiamento aggressivo e bellicoso che ha avuto negli anni passati. La Roma di Mourinho è un avversario temibile, però c’è la storia. Inter-Roma sono sempre state partite avvincenti e ci sono sempre stati tanti gol a favore dei nerazzurri, a San Siro».

LOTTA SCUDETTO – Serena parla nello specifico di Inter e Juventus e la possibile lotta scudetto: «Sono difficoltà diverse, anche se forse la Juve deve ritrovare i valori di un tempo. La dirigenza ha richiamato Allegri, ma non ha ritrovato la compattezza, il coraggio, la determinazione. Una delle due per lo scudetto? Vedo Milan e Napoli come le squadre più agguerrite per vincere lo scudetto. Inter e Juventus devono ritrovarsi, e il fatto di avere molti giocatori che andranno al Mondiale non dipende a loro favore. Sarà determinante come torneranno dal Mondiale certi giocatori».