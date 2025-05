Serena: «Inter, attacco con scarsa autostima. Spiego dov’è il problema!»

Al termine di Inter-Verona Aldo Serena dà il suo punto di vista sulla gara, anche pensando al prossimo impegno di Champions League. L’ex nerazzurro si sofferma, poi, sulle alternative offensive di Simone Inzaghi.

SQUADRA RIMANEGGIATA – Aldo Serena, ospite nello studio di Sky Sport per commentare quanto accaduto in Inter-Verona, dichiara: «Secondo me per Inzaghi, sul profilo psicologico, non era facile preparare la partita col Verona con l’impegno di martedì all’orizzonte. Per quello l’allenatore nerazzurro ha cambiato tutti gli elementi. Una prova da parte di alcuni l’ha avuta perché la squadra si è comportata bene. Nella seconda parte della gara il Verona ha alzato il baricentro, ha messo un po’ in difficoltà un’Inter rimaneggiata ma che ha voluto a tutti i costi portare a casa i tre punti. Seppur non facendolo in maniera esaltante, era importante mantenere la scia del Napoli».

Dal Verona al Barcellona: il punto di vista dell’ex Serena sull’Inter

ATTEGGIAMENTO MENTALE – Aldo Serena prosegue: «Il raffronto di quelli che entrano con quelli titolari è difficile da fare. Il pubblico magari si aspetta che Taremi, Correa, Arnautovic, facciano delle giocate come le fanno i due titolari e spesso non accade. Quindi il pubblico è scontento e fischia, poi si innesca un meccanismo di critica e poi di scarsa autostima da parte di chi va in campo a giocare e di timore nel creare. Chi gioca davanti deve avere la mente libera perché deve rischiare il dribbling, la giocata, il tiro al volo e, quindi, dev’essere centrato. Forse le riserve dei nerazzurri quest’anno non sono riuscite ad avere questo atteggiamento mentale».