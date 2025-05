Serena: «Spinte? Così ci faremo male. Rovella e Arnautovic, falli da fischiare!»

Non si placa – giustamente – la polemica dei tifosi nerazzurri dopo il rigore non concesso all’Inter in occasione del fallo di Rovella su Bisseck. Sull’argomento si pronuncia anche l’ex calciatore Aldo Serena, che contesta anche un altro episodio.

CONSIGLI E SPINTE – La moviola di Inter-Lazio e le scelte dell’arbitro Daniele Chiffi e del Var Marco Guida hanno fatto, e continuano a fare, molto discutere. A dire la sua sulla questione è anche l’ex calciatore Aldo Serena, che con un tweet sul proprio profilo X dichiara: «Per la serie consigli non richiesti: al designatore degli arbitri Rocchi. Quest’anno abbiamo sdoganato la spinta alle spalle da dietro e siamo entrati in un ginepraio, nel quale ci faremo molto male. I falli di Rovella e Arnautovic domenica andavano fischiati». Questo il pensiero di Serena su alcune spinte considerate valide, come quella di Rovella e Arnautovic nel corso di Inter-Lazio di domenica scorsa.