Serena: «Calhanoglu, svolta nel derby d’andata. Lautaro Martinez…»

Aldo Serena, nel corso di una lunga intervista al Tuttosport (qui la prima parte), analizza l’imminente derby Inter-Milan, in programma sabato alle 18

RENDIMENTO – Serena analizza il rendimento di Calhanoglu, protagonista nel derby d’andata: «Nelle prime partite mi ricordava quello discontinuo visto nel Milan, poi però è arrivato il derby, si è preso la responsabilità di calciare il rigore sotto la Curva Sud e ha svoltato. Da quel momento è cambiata la sua stagione, e forse pure quella dell’Inter. Io sono passato da una sponda all’altra, so che ci possono essere difficoltà iniziali, ma Calhanoglu si è inserito molto bene».

COPPIA – Serena analizza il possibile tandem d’attacco dell’Inter nel derby: «Io penso che Lautaro Martinez sia il partner migliore di Dzeko per iniziare la partita. Credo che Sanchez per gli strappi che ha palla al piede, le accelerazioni ed il dribbling e la brillantezza che sta avendo nell’ultimo periodo sia l’uomo ideale da gettare nella mischia nella ripresa. Non è una scelta facile ma allo stesso tempo è uno di quei dilemmi belli da avere».

Fonte: Tuttosport